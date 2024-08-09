Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сегодня Россия всë чëтче видит цену правде и офицерской чести....

Сегодня Россия всë чëтче видит цену правде и офицерской чести....

Сегодня Россия прощается с заповедником приятных докладов, красивых презентаций, красных ковровых дорожек на КП, остро отточенных карандашей, картин маслом и серьëзных лиц, изображающих Кутузова или Барклая.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Честь мундира или честь статуса?Разница между городами в чем измеряете?Менталитет жителей Рязани и Донецка разный или одинаков?
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16 час.
Анна Зареченская
Менталитет у нас со всеми русскими городами одинаковый: русский и этим все сказано! Слава России! Вперед к Победе! На защиту Отечества встанет стар и мал. Не сомневайся, у нас у всех один менталитет.
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16 час.
Надежда
https://rutube.ru/video/76e4286b7b87115ed76c8cc1c62fd802/?ysclid=lzme88xr4t947246267
Жанна Бичевская. "Мы русские"
RUTUBE
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15 час.

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