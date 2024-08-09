Сегодня Россия всë чëтче видит цену правде и офицерской чести....

Честь мундира или честь статуса?Разница между городами в чем измеряете?Менталитет жителей Рязани и Донецка разный или одинаков?

Анна Зареченская

Менталитет у нас со всеми русскими городами одинаковый: русский и этим все сказано! Слава России! Вперед к Победе! На защиту Отечества встанет стар и мал. Не сомневайся, у нас у всех один менталитет.