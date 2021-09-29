Россия разозлилась

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРоссия разозлилась Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинА кто владелец "русской" ЧВК?Ночной кошмарНа кого работаешь, шпиён?Владимир ТерентьевНадеюсь, что разозлилась.VBvladimir bedarevРоссию трудно разозлить.Алексей ПлескачДа! Но эти - постарались!Людмила Анисинаи не нужно злиться.нужно рационально .с пользой для себя действовать.Злость -это не наше,ближе таким.как Украина,США.НаталияРусские долго запрягают, но зато потом их трудно сдержать.Ночной кошмарРоссия пока что рассердилась. А вот когда она разозлится, то всем врагам точно небо с овчинку покажется...Виктор ОнегинРоссия просто становится всё самостоятельнее и сильнее.Комментировать
Свежие комментарии