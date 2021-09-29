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Россия разозлилась

Россия разозлилась

Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.

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Владимир Домнин
А кто владелец "русской" ЧВК?
Ночной кошмар
На кого работаешь, шпиён?
Владимир Терентьев
Надеюсь, что разозлилась.
vladimir bedarev
Россию трудно разозлить.
Алексей Плескач
Да! Но эти - постарались!
Людмила Анисина
и не нужно злиться.нужно рационально .с пользой для себя действовать.Злость -это не наше,ближе таким.как Украина,США.
Наталия
Русские долго запрягают, но зато потом их трудно сдержать.
Ночной кошмар
Россия пока что рассердилась. А вот когда она разозлится, то всем врагам точно небо с овчинку покажется...
Виктор Онегин
Россия просто становится всё самостоятельнее и сильнее.

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