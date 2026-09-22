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Профессии будущего: самые востребованные специальности

Профессии будущего: самые востребованные специальности

МОСКВА (ИА Реалист). Рынок труда меняется быстрее, чем длится обучение в вузе. Выпускник 2026 года будет по-настоящему востребован только к 2031 году, а к тому времени структура занятости претерпит серьёзные изменения.

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