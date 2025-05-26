Новые правила: как изменится пособие на детей с 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 года семьи с детьми смогут пересмотреть единовременное пособие при снижении доходов. Депутат Алексей Говырин объяснил, что выплаты автоматически увеличатся для новорождённых, если доходы семьи ниже регионального прожиточного минимума.