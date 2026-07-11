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Руни об отмене гола норвежцев из-за фола Холанда: «Англии очень сильно повезло, это не нарушение, как по мне»

Уэйн Руни считает, что второй гол Норвегии англичанам можно было засчитывать. На 55-й минуте Эрлинг Холанд в борьбе за позицию на угловом толкнул в грудь Эллиота Андерсона, и хавбек упал на газон.

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