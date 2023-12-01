Её глаза… Несколько слов об Ии Савиной (1936 – 2011)

Её глаза… Наверное, их охотно писали бы мастера прошлого, чтобы суметь перенести на полотно «души изменчивой приметы»… Удивительный портрет… Незабываемый… Без ретуши и бездуховности глянца, без фотонаворотов и технических изысков.