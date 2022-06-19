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Польша выступила против переноса конкурса «Евровидение» с Украины в 2023 году

Польша выступила против переноса конкурса «Евровидение» с Украины в 2023 году

globallookpress/Pavlo Gonchar Министерство культуры Польши и правление местного национального телеканала TVP выступили против решения Европейского вещательного союза перенести международный песенный конкурс «Евровидение» с Украины в 2023 году.

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