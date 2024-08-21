Халеп философской цитатой отреагировала на допинг-скандал Синнера

Симона Халеп поделилась философской цитатой в связи с допинговым делом Янника Синнера. «Кто бы ни поступил с тобой несправедливо, он остается в долгу не перед тобой, а перед самим собой», – написала Халеп, процитировав бывшего премьер-министра Румынии Николае Йорге.