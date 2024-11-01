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Квартира, дом, дача

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Интерьер в стиле бионика: фотопримеры

Интерьер в стиле бионика: фотопримеры

Интерьеры, которые максимально приближены к природе, остаются в тренде. Эко-стиль, био-тек, органический интерьер — названий у этого стиля много, но чаще всего используется термин «бионика» от греческого βίον — «живущее».

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