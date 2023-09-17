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Исполняющий полномочия главы ФФККР Сихарулидзе: по Гуменнику нет никакого события

Исполняющий полномочия главы ФФККР Сихарулидзе: по Гуменнику нет никакого события

Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что не видит никакого события в ситуации с Петром Гуменником, которому запретили выступать под Rammstein, передает "Спорт-Экспресс".

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