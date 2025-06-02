За прошедшие три дня на территории региона зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими

В пятницу в 10-00 в Иванове на улице Лежневская 73-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при движении по прилегающей территории совершил наезд на 70-летнего пешехода, после чего выехал на тротуар, где совершил наезд на дерево.