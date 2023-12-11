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"Быть детьми артистов — очень непростая миссия". Филипп Киркоров рассказал, что его дети сталкиваются с хейтом в школе из-за скандалов вокруг него

"Быть детьми артистов — очень непростая миссия". Филипп Киркоров рассказал, что его дети сталкиваются с хейтом в школе из-за скандалов вокруг него

Филипп Киркоров рассказал в интервью Эльдару Джарахову, что его дети Мартин и Алла-Виктория сталкиваются с хейтом со стороны одноклассников из-за его скандального образа и, в частности, шума вокруг его новой внешности: певец сделал несколько пластических операций у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова, которые сильно изменили его облик.

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