RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчетов ударных беспилотников «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали боевиков и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии