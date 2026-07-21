ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчетов ударных беспилотников «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали боевиков и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.
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