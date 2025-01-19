Нью-Йорк предлагает проверять биографические данные при покупке 3D-принтеров

Сенатор штата Нью-Йорк Дженнифер Раджкумар выступила автором законопроекта Ассамблеи штата A02228, который обязывает всех, кто продает 3D-принтер, способный «печатать огнестрельное оружие или любые его компоненты», «запрашивать и получать информацию о криминальной истории».