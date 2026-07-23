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Аргументы недели

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Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, сообщили в МИД России

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, сообщили в МИД России

О чём ещё говорили главы дипведомств России и США на встрече в Маниле: Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.

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