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Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Люди были в заложниках у боевиков восемь месяцевАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена террористической группировки ХАМАС четырех израильтян, в том числе имеющего российское гражданство Андрея Козлова.

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