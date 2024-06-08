Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Люди были в заложниках у боевиков восемь месяцевАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена террористической группировки ХАМАС четырех израильтян, в том числе имеющего российское гражданство Андрея Козлова.
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