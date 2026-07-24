Galaxy S27 — это «новое чудо» от Samsung: раскрыты кодовые названия Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro и S270 Ultra, а также подробности о камерах

Galaxy S27 Ultra получит 50-мегапиксельный сенсор от Galaxy Z Fold 8 UltraДо официальной премьеры серии Samsung Galaxy S27 остается еще примерно полгода, однако в Сети уже появились интересные подробности о будущих флагманах.
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