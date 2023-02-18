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Ди Мария о Мбаппе и Месси: «ПСЖ» дал Килиану власть, когда рядом с ним был лучший в истории – потому что он француз, выиграл ЧМ и у него впереди выдающаяся карьера»

Анхель Ди Мария высказался о влиянии Килиана Мбаппе в «ПСЖ».  «Я думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность.

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