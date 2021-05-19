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Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей - «Корупция»

Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей - «Корупция»

Семья помощника президента Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет огромным состоянием в России и за рубежом.

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