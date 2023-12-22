В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Европейские производители не желают отказываться от импорта некоторых видов российской стальной продукции, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло отражение в новом 12-м пакете санкций Евросоюза (ЕС).
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