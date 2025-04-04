Олейника отправили в нокаут в дебютном бою в лиге Макгрегора

Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в своем дебютном бою в лиге Коннора Макгрегора Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) уступил представителю Бразилии Джеронимо Дос Сантосу.
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