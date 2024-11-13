Уровень травматизма на производстве сократился за полгода в Карелии

Это статистика Управления труда и занятости Карелии. По данным ведомства, общий производственный травматизм в республике за 6 месяцев текущего года снизился на 11, 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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