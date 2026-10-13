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Воронежские новости

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Мэр Воронежа выступил против смягчения наказания за неоплату парковки

Мэр Воронежа выступил против смягчения наказания за неоплату парковки

Мэр Воронежа Сергей Петрин выступил против смягчения наказания для водителей, впервые не оплативших парковку в центре.

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