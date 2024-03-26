"Автостат": траты россиян на покупку подержанных авто выросли почти на 20%

За февраль россияне потратили 454,3 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей. Значение оказалось на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 22% выше январского показателя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков "Открытие авто" и агентства "Автостат".