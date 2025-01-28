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Закон, порядок, государство

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К 8 годам лишения свободы приговорен иностранный гражданин за распространение наркотиков в Тамбовской области

Следственным управлением СЧ УМВД России по Тамбовской области установлена причастность иностранного гражданина к покушению на незаконный сбыт наркотических средств.

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