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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Динамо» 1 очко в 2 турах РПЛ после возвращения Шварца

« Динамо » проиграло «Балтике» (1:2) в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.  Единственный гол в составе бело-голубых забил полузащитник Артур Гомес.

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