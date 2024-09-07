Министра по правам человека Бразилии обвинили в домогательствах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил министра по правам человека Силвиу Алмейду. Это произошло на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, включая одного из членов кабинета министров, сообщает Reuters.
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