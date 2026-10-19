Сергей Лавров подчеркнул необходимость возобновить диалог между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами на основе предложений Эр-Рияда 2023 года, обсуждая ситуацию в Йемене на пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
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