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Маск предрек Европе гражданскую войну

Маск предрек Европе гражданскую войну

В Европе неизбежна гражданская война при сохранении миграционного курса. Такое мнение высказал американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети, отвечая на пост британского блогера и политического обозревателя Константина Кисина.

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Александр Мазин
Ещё один пророк нашёлся 🤣
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