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Царьград

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Молодой житель Подольска задержан после нападения на сотрудника ДПС

Молодой житель Подольска задержан после нападения на сотрудника ДПС

В ближайшее время юноше изберут меру пресечения.В Подольске задержан 18-летний юноша после нападения на сотрудников ДПС.

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