В оливках нашли вещество, которое помогает похудеть и снизить уровень сахара

Опыты на мышах доказали эффективность эленоловой кислоты Содержащаяся в оливках эленоловая кислота помогла снизить уровень сахара в крови у лабораторных мышей с диабетом и ожирением, а также способствовала их похудению.
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