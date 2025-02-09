Театр абсурда
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Театр абсурда

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Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

Ссылка на материал nv.am 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Горбачёв, который допустил первую КРОВЬ и не пресёк на корню. Хорошо бы историкам МВД и ФСБ собрать по возможности достаточно воспоминаний людей ОМОНа, МинОбороны и др о событиях тех дней. Некоторые я слышал. Я учился в 151 школе, это была русская школа с отличными учителями, много её выпускников прославили эту школу в стране. Эти события тех дней должны были показать всей стране то, к чему приводит НАЦИОНАЛИЗМ в его пещерном понимании - относительная горстка людей, поднявшая флаг национализма в любом месте проживания большого числа людей, способна прорваться к власти через кровь и оболванивания людей и  довести дело до нижайших повадок людей - убийства, бандитизм, преступления против женщин, детей и тп. Майдан нациков на Укре - жалкое подобие, но с той же достигнутой целью, а пожар в Одессе даже переплюнул открытый вандализм одураченных людей и отпетых нациков. Даже когда открытое насилие с помощью войск относительно стихло, оставались ночи для остатков скрытых дел. Что было потом на бытовом уровне - это другая песня, про выжимание русскоговорящих всеми способами. Описания этого - за пределами цивилизации.
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13 час.
Evgenija Palette
Я бы сказала по-другому - &quot;К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НАВЯЗАННЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ&quot;...  (искусственно сгенерированный. Потому что какого-то &quot;интернационализма&quot; в чистом виде НЕТ, НЕ БЫЛО И НИКОГДА НЕ БУДЕТ... потому что это - противоестественно. Особенно для НИЗОВ, ОБРЕМЕНЕННЫХ ПОДКОРКОВЫМИ ИНСТИНКТАМИ. А ЕСТЬ АФЕРИСТЫ РАЗНЫХ МАСТЕЙ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА ЭТОМ ПОНЯТИИ). Разговоры - разговорами, а с азерами в России НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ... Эти обнаглевшие турки уже всем надоели.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Видимая толерантность в СССР была и поддерживалась партией- от  с помощью партбилетов, говорильни партайгеноссе до специального секретаря ЦК Романовского ( слушал его, он был при Горбачёве) Но на бытовом уровне - этого не было и прорывалось в любом населении страны почти каждый день, пусть и в небольшом количестве
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7 час.
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