Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

ВТ

Врам Тавризов

Горбачёв, который допустил первую КРОВЬ и не пресёк на корню. Хорошо бы историкам МВД и ФСБ собрать по возможности достаточно воспоминаний людей ОМОНа, МинОбороны и др о событиях тех дней. Некоторые я слышал. Я учился в 151 школе, это была русская школа с отличными учителями, много её выпускников прославили эту школу в стране. Эти события тех дней должны были показать всей стране то, к чему приводит НАЦИОНАЛИЗМ в его пещерном понимании - относительная горстка людей, поднявшая флаг национализма в любом месте проживания большого числа людей, способна прорваться к власти через кровь и оболванивания людей и довести дело до нижайших повадок людей - убийства, бандитизм, преступления против женщин, детей и тп. Майдан нациков на Укре - жалкое подобие, но с той же достигнутой целью, а пожар в Одессе даже переплюнул открытый вандализм одураченных людей и отпетых нациков. Даже когда открытое насилие с помощью войск относительно стихло, оставались ночи для остатков скрытых дел. Что было потом на бытовом уровне - это другая песня, про выжимание русскоговорящих всеми способами. Описания этого - за пределами цивилизации.