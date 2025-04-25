Испанский стыд: королевство стало центром европейского наркотрафика

Испанская полиция и жандармерия ведут борьбу с наркотрафиком на маршруте Марокко – Кампо-де-Гибралтар после того, как в феврале прошлого года преступники потопили катер Гражданской гвардии, убив двоих силовиков.
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