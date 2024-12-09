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    Не банде единороссов а банде бывших товарищей. Приватизаторов. Им надо Хаус посееть как в 90х и еще раз ограбить. Так...Русские правила. ...
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Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Новый россиянин будто из касты каких-то неприкасаемых: это уже третье его задержание за угрозы убийством, но ему всё нипочём! В этот раз он очень ущемился тому, что его не пропустили на дороге, соблюдая правила ПДД.

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Комментарии
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Борис Коренский
БАНДЕ единоросов  невыгодно, принимать жесткие законы нахождения мигрантов в России, у них ДРУГАЯ задача, ПО ПРИКАЗУ США, УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУССКИХ!!..
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9 час.
Александр Денисов
Ха! Всеволожский район это гнездо понаехавших новых россиян.
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7 час.
Валера Полуянов
Не банде единороссов а банде бывших товарищей. Приватизаторов. Им надо Хаус посееть как в 90х и еще раз ограбить. Так что пи&amp;деть не надо. У кого сейчас бизнес у приватизаторов товарищей. У кого работают мигранты у олигархов приватизаторов. Так что Боря ты на кого работаешь? И имя то у тебя подходящее.
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3 час.

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