Новый россиянин будто из касты каких-то неприкасаемых: это уже третье его задержание за угрозы убийством, но ему всё нипочём! В этот раз он очень ущемился тому, что его не пропустили на дороге, соблюдая правила ПДД.
Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России
Комментарии
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Борис Коренский
БАНДЕ единоросов невыгодно, принимать жесткие законы нахождения мигрантов в России, у них ДРУГАЯ задача, ПО ПРИКАЗУ США, УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУССКИХ!!..
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9 час.
Александр Денисов
Ха! Всеволожский район это гнездо понаехавших новых россиян.
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7 час.
Валера Полуянов
Не банде единороссов а банде бывших товарищей. Приватизаторов. Им надо Хаус посееть как в 90х и еще раз ограбить. Так что пи&деть не надо. У кого сейчас бизнес у приватизаторов товарищей. У кого работают мигранты у олигархов приватизаторов. Так что Боря ты на кого работаешь? И имя то у тебя подходящее.
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3 час.
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