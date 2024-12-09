Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Валера Полуянов

Не банде единороссов а банде бывших товарищей. Приватизаторов. Им надо Хаус посееть как в 90х и еще раз ограбить. Так что пи&деть не надо. У кого сейчас бизнес у приватизаторов товарищей. У кого работают мигранты у олигархов приватизаторов. Так что Боря ты на кого работаешь? И имя то у тебя подходящее.