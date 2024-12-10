Глава Бюро нацбезопасности Польши: появление наших войск на Украине необходимо исключить На Западе продолжают обсуждать тему возможности официального ввода войск хотя бы отдельных стран НАТО на Украину.
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Глава Бюро нацбезопасности Польши: появление наших войск на Украине необходимо исключить На Западе продолжают обсуждать тему возможности официального ввода войск хотя бы отдельных стран НАТО на Украину.
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