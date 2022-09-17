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Человек, чудовищно похожий на Пригожина

Человек, чудовищно похожий на Пригожина

Пригожин прокомментировал нашумевшее видео из мордовской колонии, где «человек, чудовищно похожий на Пригожина» ведет агитацию среди заключенных, предлагая вступать в ЧВК «Вагнер» и искупать свою вину перед обществом на фронте, рискуя жизнью.

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