Погрелись, поплавали, постояли в пробках на дачу, и хватит. Сегодня последний день лета. Собрали в видео кадры, которые ассоциируются у нас с этим жарким временем года в Омске.
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