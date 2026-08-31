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Новости Омска

3 подписчика

Погрелись, поплавали, постояли в пробках на дачу, и хватит. Сегодня последний день лета. Собрали в видео кадры, которые ассоциируются у нас с этим жарким временем года в Омске.

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