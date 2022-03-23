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Герои Z предков достойны: подвиг раненого российского офицера

Герои Z предков достойны: подвиг раненого российского офицера

Министерство обороны в своем Telegram-канале опубликовало историю подвига российского офицера, проведя историческую параллель с одним из подвигов советского офицера в Великую Отечественную войну и сопроводив текст хэштегом «предков достойны».

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