Герои Z предков достойны: подвиг раненого российского офицера

Министерство обороны в своем Telegram-канале опубликовало историю подвига российского офицера, проведя историческую параллель с одним из подвигов советского офицера в Великую Отечественную войну и сопроводив текст хэштегом «предков достойны».
Министерство обороны в своем Telegram-канале опубликовало историю подвига российского офицера, проведя историческую параллель с одним из подвигов советского офицера в Великую Отечественную войну и сопроводив текст хэштегом «предков достойны».
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