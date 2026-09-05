В Ивановской области прогнозируют дождь и ветер до 20 м/с

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Ивановской области с 18:00 5 сентября до 18:00 6 сентября 2026 года.
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