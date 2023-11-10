С кем придется разделить наследство в 2024 году: новые решения судов

Без наследственных споров в 2023 году в судах снова не обошлось. На примере нескольких наиболее интересных случаев, которые пополнили практику этого года, разберем, с кем придется разделить наследство в будущем 2024 году, даже если наследник только один.
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