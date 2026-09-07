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Царьград

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Эти нехитрые правила продлят жизнь после 40 лет на 17 лет

Эти нехитрые правила продлят жизнь после 40 лет на 17 лет

Следование простым принципам, таким как отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и физическая активность, может увеличить жизнь на 12-17 лет, даже при начале после 40.

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