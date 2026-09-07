Эти нехитрые правила продлят жизнь после 40 лет на 17 лет

Следование простым принципам, таким как отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и физическая активность, может увеличить жизнь на 12-17 лет, даже при начале после 40.
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