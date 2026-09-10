Трамп пообещал выплатить 5000$ взрослым гражданам США

Президент США Дональд Трамп обещал пять тысяч долларов каждому взрослому гражданину, если Республиканская партия возьмет контроль над Конгрессом после выборов 3 ноября.
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