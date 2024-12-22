В парламенте Молдавии заявили о возможных протестах после прекращения транзита газа

В Молдавии могут начаться протесты из-за сложной энергетической ситуации в республике в связи с прекращением транзита газа через Украину, сообщил «Известиям» депутат от оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.
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