Что общего у корабля «Орион», грузового корабля ATV и автоматической станции «Кассини»?

Что общего между американским космическим кораблем «Орион», европейским беспилотным грузовым кораблем ATV и межпланетной станцией «Кассини»? Все эти космические корабли используют двигатель Р-4Д (https://en.
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