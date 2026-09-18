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Губернатор ЯНАО Артюхов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор ЯНАО Артюхов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

На Ямале 18 сентября началось трехдневное голосование. Одним из первых свой выбор сделал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщил корреспондент «Север-Пресса» с места событий.

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