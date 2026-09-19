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«Ощущение такое неприятное»: Виктория Боня сообщила, что у нее обнаружили паразитов в груди

«Ощущение такое неприятное»: Виктория Боня сообщила, что у нее обнаружили паразитов в груди

Блогерша Виктория Боня рассказала в личном блоге, что обратилась в клинику из-за неприятных ощущений в груди.

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