📽Премьера намечена уже этим летом!!!! Волгоградские этнографы и фольклористы завершили сьемки фильма о традиционном свадебном обряде донских казаков.
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📽Премьера намечена уже этим летом!!!! Волгоградские этнографы и фольклористы завершили сьемки фильма о традиционном свадебном обряде донских казаков.