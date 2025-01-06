Захарова назвала адской смесью нацизма и терроризма интервью Зеленского Фридману

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом" интервью украинского лидера Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.
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