Труп мужчины в голубой футболке нашли на черной лестнице в доме на Ириновском проспекте

На лице скончавшегося в куртке с капюшоном были замечены синяки и гематомы. Бездыханное тело мужчины, которому на вид 35-40 лет, нашли в одном из домов на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы, передают Невские Новости.