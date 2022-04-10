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Труп мужчины в голубой футболке нашли на черной лестнице в доме на Ириновском проспекте

Труп мужчины в голубой футболке нашли на черной лестнице в доме на Ириновском проспекте

На лице скончавшегося в куртке с капюшоном были замечены синяки и гематомы. Бездыханное тело мужчины, которому на вид 35-40 лет, нашли в одном из домов на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы, передают Невские Новости.

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