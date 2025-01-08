Дмитрий Фактурович

Если пиндосы завтра решат объявить Францию или Германию своим штатном, то гордые лягушатнники и гордые бюргеры примут это с молчаливый досадой. В ЕС все руководители стран союза, обычные шавки, которые не способны защищать собственные суверенитеты.