Избранный президент США Дональд Трамп на фоне скандальных высказываний о присоединении Канады опубликовал две карты, на которых соседняя страна стала частью американской территории.
Трамп опубликовал две карты с Канадой в составе США
Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Если пиндосы завтра решат объявить Францию или Германию своим штатном, то гордые лягушатнники и гордые бюргеры примут это с молчаливый досадой. В ЕС все руководители стран союза, обычные шавки, которые не способны защищать собственные суверенитеты.
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